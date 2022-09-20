▲ 【快手1024】快手將推商城頻道銷售服飾美妝 冀提高流量變現效率

直播平台快手 （01024） 積極拓展電商網購業務，有內媒指，快手計劃開設商城頻道，頁面和阿里巴巴 （09988） 淘寶、京東 （09618） 類似，用戶可通過搜索或者快手App首頁進入。

快手商城據報正在招商，中今年雙11期間，快手會力推短視頻、直播間、店鋪、商城不同商家經營渠道。有內媒指，今年8月快手在已經對商城頻道進行初步測試，商城的入口位於快手App首頁頂部欄目，測試的商城首頁包含商品分類欄以及「品牌補貼」、「超級秒殺」和「品牌特賣」等頻道。

快手推商城頻道提升流量變現效率

報道指，快手推出商城頻道的目的是提升流量變現效率，今年，快手提出重點關注增長和變現，戰略重心正式從過去追求規模增長轉化為實現規模和商業收入共同增長。

報道引述快手電商用戶運營負責人六郎表示，測試過程中，有七成以上原來沒有在快手直播間下過單的用戶在商城頻道下單，意味著快手商城頻道的增長空間。

據了解，快手商城的商家既包含大量速銷品牌商家，快手也會引入知名品牌商家，在銷售品類上以服飾、美妝等輕小商品為主。

商城頁面可為商家引入流量

內媒分析指，隨著短視頻和直播用戶增長紅利見頂以及商家愈來愈多，新入駐短視頻平台的商家也同樣面臨著流量獲取難的問題。

快手今年著重幫助新商家獲取公域流量，快手商城頻道上線後，商家不僅可以繼續通過信息流廣告、短視頻、直播帶貨等方式獲取流量，還可以通過商城頁面獲得流量。

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編輯：李哲毅