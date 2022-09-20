【美股焦點】Cathie Wood頻低撈美股　時隔4個月再買通用汽車

美股大跌，「科技女股神」、方舟投資（Ark Invest）創辦人Cathie Wood近日紛紛低撈大批美股。周一（19日），她旗下的下ARK自主技術與機器人主動型ETF（Ark Autonomous Technology and Robotics ETF，美：ARKQ）在時隔4個月再次買入通用汽車（GM）股票。

ARK自主技術與機器人主動型ETF增持了逾12萬股通用汽車股票，ARKQ原先已持有14.3萬股通用汽車。是自5月9日以來，再次買進通用汽車。

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通用汽車今年至7月，股價下跌超過50%，觸及兩年低點。但其後股價一直回升，主要是受惠於該公司押注價格實惠的電動車，並擴大Cruise自動駕駛汽車出租車的服務。Cruise是通用汽車子公司，其持股高達80%。

Cathie Wood近日逢低買入美股，方舟投資旗下8隻ETF上周趁大跌市掃入27隻美股。上周二（13日）納指創下2020年3月以來最大單日跌幅。



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責任編輯：黃苑筠