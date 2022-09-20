  • 29°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】福特預供應鏈及通脹問題持續 Q3成本增78億港元

環球政經 18:17 2022/09/20

分享：

分享：

美國汽車廠商福特（美：F）預測，因面對供應鏈樽頸以及通脹問題，第三季的成本將會增加10億美元（78億港元)。


【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

福特集團表示，因為供應鏈樽頸問題，有約4至4.5萬運動多功能型(SUV)汽車及卡車的交貨會延至下季，在完成交貨後才可入賬。

福特在消息曝光後的市後延長交易時段股價跌5%，但全日收市升1.4%。在更後估算後，福特第三季未計及利息及稅款前利潤（EBIT）約在14億至17億美元之間（約110億至133億港元），而集團年度（EBIT）的預測則維持不變，為約115億至125億美元間（約903億至1,044億港元）。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如

 

開啟hket App，閱讀全文
福特（Ford；美：F） 美股 汽車 通脹 美國

上一篇文章

【富豪排名】朱克伯格身家縮水近半 資產蒸發710億美元 全球富豪排名下跌至第20位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次
【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次
【定存優惠】livi bank推港元定存優惠　年利率高達3%
【定存優惠】livi bank推港元定存優惠　年利率高達3%
【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲
【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲
【大戶手影】8.58億股商湯股份存入CCASS 料大戶準備出貨 股價今日跌4.5％
【大戶手影】8.58億股商湯股份存入CCASS 料大戶準備出貨 股價今日跌4.5％
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【加密貨幣】加息憂慮影響　比特幣跌破19000美元
【加密貨幣】加息憂慮影響　比特幣跌破19000美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款