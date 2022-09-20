【美股焦點】福特預供應鏈及通脹問題持續 Q3成本增78億港元

美國汽車廠商福特（美：F）預測，因面對供應鏈樽頸以及通脹問題，第三季的成本將會增加10億美元（78億港元)。



【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

福特集團表示，因為供應鏈樽頸問題，有約4至4.5萬運動多功能型(SUV)汽車及卡車的交貨會延至下季，在完成交貨後才可入賬。



福特在消息曝光後的市後延長交易時段股價跌5%，但全日收市升1.4%。在更後估算後，福特第三季未計及利息及稅款前利潤（EBIT）約在14億至17億美元之間（約110億至133億港元），而集團年度（EBIT）的預測則維持不變，為約115億至125億美元間（約903億至1,044億港元）。



【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如