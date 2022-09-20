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【新股IPO】吉利有份參投汽車晶片「億咖通」計劃美國掛牌後 再回流港股上市

股樓投資 18:49 2022/09/20

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消息指，吉利控股有份參投的智能汽車技術公司億咖通正計劃通過與美國特殊目的收購公司（SPAC） COVA Acquisition Corp進行合併，合併後實體估值預計達38億美元，估計合併將於年底至2023年初完成，惟有關計劃仍需等待美國監管部門審批。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【新股IPO】艾美疫苗傳已啟動預路演 料集資2000萬至3000萬美元【見下頁】

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據指，億咖通初步考慮完成美國上市後或回流香港上市，因公司認為兩地上市有助對沖任何潛在的退市風險。去年初曾有市場消息指，億咖通計劃在港上市，集資約6億美元，並已委任摩根士丹利及瑞銀負責相關上市準備工作。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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記者：張以正

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特殊目的收購公司（SPAC） 吉利汽車（00175） IPO 港股

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