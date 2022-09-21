  • 27°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 08:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王國葬】靈柩花圈有心思 查理斯特登揀一款花

環球社會熱點 08:35 2022/09/21

分享：

分享：

英女王靈柩已落葬於國王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel），國葬已落幕。英國王室公布靈柩上擺放的花圈，新王查理斯三世特意為亡母揀選一款花朵。

【英女王國葬】政府估算約25萬人次瞻仰靈柩 【下一頁】

王室官方Twitter帳戶周一（19日）公開，英女王靈柩上擺放的花圈由查理斯三世（Charles III，又稱查理三世）挑選。王室指花圈按查理斯要求，以可持續發展形式包裝，未有任何塑膠物料。

花朵來自白金漢宮（Bunkingham Palace）﹑克拉倫斯宮（Clarence House）及海格羅夫樓（Highgrove House）花園。花圈上包括迷迭香（Rosemary）﹑英國橡樹（English Oak）及紫薇（Myrtle）等花朵。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【英女王國葬】罕有披露英女王舊相 引莎翁名句緬懷 【下一頁】

英女王與菲臘親王（Prince Philip）1947年結婚時的捧花中包括紫薇花，國葬花圈上的紫薇花亦正來自當年捧花。紫薇亦被視為美滿婚姻的象徵，英國橡樹亦代表愛的力量。

查理斯亦有在花圈獻上卡片，寫有

「深切及真誠的懷念」（In loving and devoted memory）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民：有心安排？
2022/09/20
【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民：有心安排？
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
2022/09/20
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
2022/09/20
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
2022/09/20
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
2022/09/20
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖

你可能感興趣

【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民：有心安排？
16:10 2022/09/20
【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民：有心安排？
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
13:21 2022/09/20
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
13:05 2022/09/20
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
名人隕歿 皇室 英女皇 查理斯 菲臘親王 英國

上一篇文章

【英女王國葬】料全球逾半人口觀看 或創史上最高收視

下一篇文章

Maroon 5主唱被爆偷食IG網紅 稱：想個仔改做你名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？
【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間08:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款