【英女王國葬】靈柩花圈有心思 查理斯特登揀一款花

英女王靈柩已落葬於國王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel），國葬已落幕。英國王室公布靈柩上擺放的花圈，新王查理斯三世特意為亡母揀選一款花朵。

【英女王國葬】政府估算約25萬人次瞻仰靈柩 【下一頁】

王室官方Twitter帳戶周一（19日）公開，英女王靈柩上擺放的花圈由查理斯三世（Charles III，又稱查理三世）挑選。王室指花圈按查理斯要求，以可持續發展形式包裝，未有任何塑膠物料。

花朵來自白金漢宮（Bunkingham Palace）﹑克拉倫斯宮（Clarence House）及海格羅夫樓（Highgrove House）花園。花圈上包括迷迭香（Rosemary）﹑英國橡樹（English Oak）及紫薇（Myrtle）等花朵。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【英女王國葬】罕有披露英女王舊相 引莎翁名句緬懷 【下一頁】

英女王與菲臘親王（Prince Philip）1947年結婚時的捧花中包括紫薇花，國葬花圈上的紫薇花亦正來自當年捧花。紫薇亦被視為美滿婚姻的象徵，英國橡樹亦代表愛的力量。

查理斯亦有在花圈獻上卡片，寫有

「深切及真誠的懷念」（In loving and devoted memory）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3