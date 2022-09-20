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【美國加息】金管局拍片拆解「接錢」謎思　籲市民做按揭借貸決定時要做好風險管理

Hot Talk 18:59 2022/09/20

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金管局拍片拆解「接錢」謎思。

金管局推出公眾教育短片，講解聯滙制度和銀行體系總結餘，解開「接錢」謎思。助理總裁（貨幣管理）陳家齊在短片中表示，近期已有數間銀行上調H按封頂息率，市場亦預期陸續會有銀行跟隨，故市民做按揭和借貸決定時，要小心評估及做好風險管理、量力而為。

陳家齊表示，隨着銀行體系總結餘下降，港元拆息（HIBOR）自然會上升，當港美息差拉近，套息交易就會減少，從而減慢資金流出港元體系情況，銀行體系總結餘便會慢慢穩定下來，而不會再跌。

她說，金管局承諾提供強方7.75和弱方7.85兌換保證，就好像「兩條防線」般，一旦被觸及而銀行又提出有需要，金管局就會出手，具體而言，金管局就好像24小時、年中無休的「超級兌換店」。多年來金管局靠兌換保證及實際操作，令銀行同業間的港滙無論升跌，都不會超過7.75與7.85，近期市場所言的「接錢」，是簡單形容金管局在聯滙制度下的正常操作。

她又指，銀行體系總結餘是香港貨幣基礎的一部分。貨幣基礎現有2萬億港元，較2008年升近6倍。香港的外滙儲備約3.4萬億港元，是貨幣基礎的1.7倍。銀行體系總結餘曾在約2008年時，長期保持於僅一百數十億港元，2019年總結餘曾只有500多億港元，銀行間日常運作及結算都一直保持暢順，結餘高低不影響銀行正常運作，更不影響市民放在銀行戶口的存款。

相關文章：

【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？

【港元拆息】與樓按相關一個月HIBOR升越2.54厘　創近33個月新高　高於新盤H按封頂息（第二版）

編輯：胡學能

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H按 借貸 拆息 外滙 港元 港滙 香港金融管理局 外滙儲備 加息 港元同業拆息

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