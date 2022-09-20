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【能源短缺】歐洲各國為節能出盡法寶　巴黎鐵塔每晚提早熄燈

環球政經 18:22 2022/09/20

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為抗衡西方對烏克蘭戰爭的制裁，俄羅斯削減向歐洲供應天然氣，亦因而歐洲各國都努力節能。法國的巴黎鐵塔也提早熄燈，由9月23日起，巴黎鐵塔改為晚上11點45分熄滅，而以往一般在凌晨1點熄燈。巴黎其他市政建築的夜間照明，如市政廳亦將在晚上10點熄滅。

法國大部分電力來自核能。由於今年夏天的熱浪來襲，許多核電站都須暫停以維修，電力需求更為緊絀，亦因而令當地電費飆升。

大和料恒指18500點現技術支持   另推薦12隻首選股份【見下頁

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巴黎為的節能計劃，其中包括比往常晚一個月、由11月才開始供暖。

事實上，不少國家都實行各式各樣的減能措施，德國柏林的紀念碑燈光較暗；荷蘭籲居民縮短淋浴時間，少用熱水減少使用天然氣；西班牙建議放棄打呔以減少開冷氣。

歐盟努力穩定歐盟的能源市場，並在早前提出新計劃，重新分配能源公司的意外利潤和收入，以減輕市民的生活成本。

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撰文 : 陳楚琨

制裁 核能 天然氣 電力 經濟 電費 荷蘭 歐洲 歐盟 俄羅斯

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