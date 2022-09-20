【日本通脹】日本8月核心CPI按年漲2.8%　創近8年新高

受日圓疲弱和原材料成本上升影響，日本當局周二（20日）公布，扣除食品後的8月核心消費者物價指數（CPI）按年漲2.8%，高於預期的2.7%，創近8年新高。

日本8月CPI按年升3%，高於預期的2.9%和前值的升2.6%。扣除食品及能源的CPI按年上升1.6%，高於預期的1.5％，前值為升1.2%，為自2015年以來最大升幅。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

儘管通脹持續上升，但外界普遍預期日本央行在本周四（22日）的貨幣政策會議上，不會改變現行的寬鬆政策。



【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠