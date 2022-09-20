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【日本通脹】日本8月核心CPI按年漲2.8%　創近8年新高

環球政經 17:55 2022/09/20

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受日圓疲弱和原材料成本上升影響，日本當局周二（20日）公布，扣除食品後的8月核心消費者物價指數（CPI）按年漲2.8%，高於預期的2.7%，創近8年新高。

日本8月CPI按年升3%，高於預期的2.9%和前值的升2.6%。扣除食品及能源的CPI按年上升1.6%，高於預期的1.5％，前值為升1.2%，為自2015年以來最大升幅。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

儘管通脹持續上升，但外界普遍預期日本央行在本周四（22日）的貨幣政策會議上，不會改變現行的寬鬆政策。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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