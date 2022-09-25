【創科解碼@iM網欄】香港創科趨勢：IT支援外判

筆者從來都認為，在香港要搞科技創業，「財」並不是最大問題。因為香港是國際金融中心、自由貿易天堂，要集資或找投資者，門路十分之多，而政府亦有許多幫助初創及中小企的資助可供申請，只要你所開發的科技產品或應用有具體可行的商業計劃，令潛在投資者確信有發展潛力，自然就「財來自有方」。反而，最大的問題是「才」——人才。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

整體而言，香港IT界一直以來都有人手荒。最近就有IT人力資源公司（獵頭公司）發表研究報告，指本港未來5年IT界需要額外10萬名人才，當中至少3萬名是軟件工程師，但每年相關學科的畢業生卻只得1,500人。而近年出現的移民潮，更加令情況雪上加霜。數據顯示IT界有8%從業者已經移民，估計單是今年香港就因此流失了近1.5萬個IT專才。

雖然某些IT職位（例如程式編寫員）可以遠程工作，即使移了民亦有可能繼續從事在港的職務，但有些IT崗位是必須在本地工作的，IT支援（IT Support）就是最典型例子。近年本地IT支援人手的缺乏，比起軟件工程師可謂不遑多讓，甚至可以說是更難招聘，因為有些公司要求IT支援人員需要輪班當值，以提供24x7的全天候技術支援，可想而知這類型職位自然較難招人。

可是，近年不少中小企都進行了數碼化轉型，令IT支援人員的需求大增，令原本的人才供不應求，已變成了「一將難求」。在這形勢下，促生了許多專門提供IT 支援服務的公司，讓中小企毋須自行招聘，可以把IT支援的工作外判。

其實很多公司特別是中小企，並不真的需要一個全職的IT支援人員。許多時，IT支援人員都只是在Stand-by的狀態，甚至會有點大材小用地幫助一些簡單的辦公室日常問題（例如同事上不到網、找不到某File之類），這樣夾硬去請一位全職員工，絕對是浪費人才和資源。若能把IT支援工作外判，可因應公司的實際需求，與外判公司商談度身訂造一套合適的服務範圍，既解決了難以請人的問題，同時也是更有效運用資源。

另一方面，不少求職者亦喜歡於加入這類「IT支援服務公司」。因為他們能夠得到更佳的工作培訓，而被外派到不同的公司執行IT支援職務時，更可以汲取不同行業的工作經驗。

在這個大趨勢下，筆者公司大約在兩年前開始，也積極發展IT支援服務這個業務，以我們的專才，向不同行業的客戶提供客製化的服務。業務開展以來增長迅速，客戶的接受程度在不斷提升，續約率更達到100%。相信在IT人力市場未能獲得舒緩的形勢下，本港企業把IT支援工作外判將會變得更加普及，甚至成為主流。

作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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