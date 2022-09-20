【數碼港元】金管局：將展開「數碼港元」工作　三軌道作準備、料需時數年才面世

▲ 【數碼港元】金管局：將展開「數碼港元」工作 探取三軌道方式作準備

金管局宣布將展開「數碼港元」工作，為未來可能推出「數碼港元」作準備，因其他國家已在發展數碼貨幣，故希望能在未來需求產生時就此快速作反應，金管局與業界會預先在基建等方面做好準備。

金管局稱，會先建立技術基建後，再探索應用場景，首要是與銀行業界及支付工具供應商進行技術測試。當局預計，「數碼港元」需時數年才會面世，因涉複雜立法工作，金管局第四季起已開始就此奠定法律及技術基礎。

數碼港元獲廣泛支持

金管局續指，從兩輪市場諮詢可見，「數碼港元」獲廣泛支持，但需深入探討私隱保障、法律考量、應用場景等事項，金管局會採取三軌度方式作準備。

第一軌道為奠定技術及法律基礎，亦即制定計劃，開發兩層式結構系統中的批發層面，相關工作已於今年第四季開始。

第二軌道是深入研究用例及與不同持份者進行連串試驗，第二軌道會與第一軌道並行。

第三位軌道則是為正式推出「數碼港元」作好準備。金管局承認，暫未有推出「數碼港元」的時間表。推出時間取決於第一及第二軌道的工作進度，以及市場的相關發展步伐。

沒有計劃取消紙幣

金管局副總裁李達志表示，會在跨境場景上應用「數碼港元」，因有關範疇存在較多痛點。金管局助理總裁「金融基建」鮑克運稱，期望「數碼港元」能在跨境支付方面減低成本並提高效率。

另外，李達志強調，沒有計劃取消現時的紙幣，希望推出「數碼港元」能夠為市民提供選擇。

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編輯：余倩敏、葉志偉