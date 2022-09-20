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【碧桂園 2007】遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化

股樓投資 17:48 2022/09/20

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碧桂園（02007）遭標普調低信貸評級，由「BB+」調整至「BB」，展望「負面」。標普認為，在行業長期低迷的情況下，碧桂園銷售額下降幅度超過預期，並將在未來一至兩年對槓桿和流動性緩衝造成壓力。碧桂園股價今日（20日）逆市下挫，低見2.25元，最多跌3.8%，收報2.28元，跌2.6%，成交額2.9億元。同系碧桂園服務（06098）則跌0.1%，收報14.72元，成交額2億元。

同場加映﹕【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

標普指，碧桂園未來12個月有一定規模項目動工，其流動性將將進一步惡化。標普表示，內地房地產行業持續下滑，整體銷售無明顯回暖，行業盈利能力普遍下行，而碧桂園銷售下跌情況更嚴重，今年首8個月銷售跌39%，並不預期年底前其銷售將顯著復甦。

大行予碧桂園投資評級及目標價﹕

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標普表示，對碧桂園的展望負面，是以反映公司或因銷售疲弱及高額建設開支，令流動性緩衝及槓桿有進一步惡化的風險，如要避免槓桿和流動性進一步惡化，相信公司要積極管理債務令銷售穩定，及透過境內融資渠道解決。標普估計，碧桂園經調整債務對EBITDA比率，將由去年3.7倍升至今年5.2倍。

同場加映﹕【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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記者：郭秀慧

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港股 EBITDA 碧桂園 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）
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