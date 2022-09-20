【烏克蘭戰爭】烏軍劍指盧甘斯克 分離主義領袖籲公投加入俄羅斯

烏克蘭軍隊近日戰事告捷，盧甘斯克地區首長蓋達伊表示，烏軍已準備從俄軍手中收復盧甘斯克省全部領土。據悉，由俄羅斯支持的頓巴斯政府，已呼籲民眾舉行加入俄羅斯緊急公投，似乎憂慮烏克蘭攻勢。

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烏克蘭本月閃電收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）大量地區後，烏軍已開始向烏東的盧甘斯克（Luhansk）推進。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（19日）表示，烏軍形勢持續報捷，佔領者顯然處於恐慌之中。烏軍已加快速度揮軍頓巴斯地區，冀盡快回復民眾正常生活。澤連斯基將於周三（21日）向聯合國發表視像講話，估計呼籲各國加快運送武器等物資援助。

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盧甘斯克地區首長蓋達伊（Serhiy Gaidai）表示，烏軍已完全控制距離利西昌斯克市（Lysychansk）僅10公里的比洛霍里夫卡村（Bilohorivka），並準備收復由俄軍控制的盧甘斯克州全數領土。

親俄的頓涅茨克（Donetsk）分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）同日公開呼籲，盧甘斯克領袖Leonid Pasechnik同步準備舉行加入俄羅斯公投。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周二（20日）在社交網站發文，支持盧甘斯克與頓涅茨克人民共和國成為俄羅斯一部分，認為是保護他們利益的重要一步，亦證明俄羅斯出兵正當性。

俄羅斯政府官員表示，烏克蘭周一晚上對盧甘斯克地區、一個被俄羅斯控制的村莊發動襲擊，造成7名平民死亡，其中包括3名兒童。

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責任編輯：郭麗明