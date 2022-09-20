得寶花園移民盤380萬易手　4年慘蝕69萬

九龍灣老牌上車屋苑得寶花園，再錄蝕讓買賣，有中層開放式單位近日以380萬元易手，跌穿400萬元水平，原業主持貨4年，帳面蝕約69萬元。

利嘉閣莊雅琁表示，得寶花園A座中層4室，實用面積265平方呎，原則一房間隔，現改為開放式設計，向西南，望運動場一帶市景，近日以約380萬元沽出，實用呎價約14,340元。

代理透露，業主因移民，所以願意大幅減價賣樓。據悉，原業主於2018年以約449萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕約69萬元。

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資料顯示，原業主於2019年3月以約1,573萬元購入上址，現較原購入價蝕約273萬元。談到近期市況，伍錦基說，MONTEREY本月暫錄3宗成交，平均呎價約18,632元。

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