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得寶花園移民盤380萬易手　4年慘蝕69萬

股樓投資 18:08 2022/09/20

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九龍灣老牌上車屋苑得寶花園，再錄蝕讓買賣，有中層開放式單位近日以380萬元易手，跌穿400萬元水平，原業主持貨4年，帳面蝕約69萬元。

利嘉閣莊雅琁表示，得寶花園A座中層4室，實用面積265平方呎，原則一房間隔，現改為開放式設計，向西南，望運動場一帶市景，近日以約380萬元沽出，實用呎價約14,340元。 

代理透露，業主因移民，所以願意大幅減價賣樓。據悉，原業主於2018年以約449萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕約69萬元。

同場加映【有相睇】將軍澳MONTEREY三房套連番減價求售 3年帳面蝕273萬【下一頁

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資料顯示，原業主於2019年3月以約1,573萬元購入上址，現較原購入價蝕約273萬元。談到近期市況，伍錦基說，MONTEREY本月暫錄3宗成交，平均呎價約18,632元。

同場加映【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文 : 黃卓賢

得寶花園 二手市場 私人屋苑 中原地產
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