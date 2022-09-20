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【美股焦點】Meta涉反壟斷訴訟 美國數十個地方政府集體上訴

環球政經 17:32 2022/09/20

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美國政府46個州及2個特區地方，早前於2020年向 Facebook母公司Meta （美：META）提出集體訴訟，要求Meta出售 Whatsapp及 Instagram 以保持市場公平競爭。但其後地方法官剔除了該次起訴，因此地方政府再度集體提出上訴。


【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

這些地方政府由紐約州檢控官Barbara Underwood為代表，向哥倫比亞特區巡迴上訴法院正式提出上訴。

Underwood周一（19日）對外表示，審理訴訟的法官以相關訴訟為集體訴訟為理由而剔除該訴訟是錯誤的，Meta的行為會為市場和消費者帶來持續的傷害。

目前Meta仍涉及由聯邦貿易委員會(FTC)提出的同類訴訟，Meta代表律師亦重申，WhatsApp和Instagram是Meta透過公開透明的收購方式而獲得。Meta對待其他應用程式的處理手法都一視同仁，市場的競爭仍然激烈。


【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：何珊如

 

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