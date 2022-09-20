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南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測

環球社會熱點 17:34 2022/09/20

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多國陸續放寬出入境要求，南韓早已放寬一部分入境措施，僅要求旅客入境後進行新冠核酸檢測。有指南韓政府有意廢除餘下這項入境限制，代表將會全面放寬旅客入境。

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南韓早於今年6月8日解除所有入境旅客的隔離要求，也在本月3日取消旅客入境前的檢測要求。不過當局為防止變種病毒傳入，仍要求旅客入境一日内進行一次核酸檢測。

南韓中央防疫對策本部狀況總括團團長林淑英周二（20日）表示，雖然現行防疫政策仍要求旅客在入境一日內接受核酸檢測，但南韓國内疫情已經漸趨穩定，防疫部門正綜合考慮疫情、海外動向及專家意見，來研究應否進一步放寬防疫措施。

據悉，包括南韓在内的經濟合作暨發展組織（OECD）的成員國當中，共有10國要求入境者接受新冠檢測或採取限制入境等措施。

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美國及加拿大目前限制未接種疫苗人士入境，而日本、西班牙、智利、盧森堡、立陶宛、哥倫比亞要求未接種疫苗人士在入境前接受檢測，至於新西蘭要求入境人士接受快速檢測。

南韓當局更表示，目前解除戶外口罩令的風險比較小，政府日後如果進一步放寬防疫措施，或會優先考慮全面解除戶外口罩令。

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責任編輯：鄭錦玲

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