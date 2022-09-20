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【比亞迪電子285】再獲兩電子煙生產許可證 比亞迪電子升1.1%

股樓投資 17:40 2022/09/20

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比亞迪電子（00285）宣布，近日旗下兩間子公司均獲政府頒發《煙草專賣生產企業許可證(電子煙代加工企業)》，目前比亞迪電子已獲得3張該許可證。周二（20日）比亞迪電子收市報22.95元，升幅1.1%。

 

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲


比亞迪電子旗下兩間子公司，惠州比亞迪電子有限公司及深圳比亞迪電子有限公司均獲國家煙草專賣局頒發《煙草專賣生產企業許可證(電子煙代加工企業)》。目前中國國內已有37家電子煙品牌，約有80款產品已通過審批並獲准上市。

 

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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近年中國開始規範電子煙，於今年4月發布的《電子煙》國家標準亦將於今年10月1日起實施，標準明確規定不應使產品特徵風味呈現除煙草外的其他風味，並明確要求「霧化物應含有煙鹼」，即不含煙鹼的電子煙產品不得進入市場銷售。

 

 

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文：鄭昊彤

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煙草產品 港股 比亞迪電子（00285）

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