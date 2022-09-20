【比亞迪電子285】再獲兩電子煙生產許可證 比亞迪電子升1.1%

比亞迪電子（00285）宣布，近日旗下兩間子公司均獲政府頒發《煙草專賣生產企業許可證(電子煙代加工企業)》，目前比亞迪電子已獲得3張該許可證。周二（20日）比亞迪電子收市報22.95元，升幅1.1%。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲



比亞迪電子旗下兩間子公司，惠州比亞迪電子有限公司及深圳比亞迪電子有限公司均獲國家煙草專賣局頒發《煙草專賣生產企業許可證(電子煙代加工企業)》。目前中國國內已有37家電子煙品牌，約有80款產品已通過審批並獲准上市。

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



近年中國開始規範電子煙，於今年4月發布的《電子煙》國家標準亦將於今年10月1日起實施，標準明確規定不應使產品特徵風味呈現除煙草外的其他風味，並明確要求「霧化物應含有煙鹼」，即不含煙鹼的電子煙產品不得進入市場銷售。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤