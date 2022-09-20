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印度被迫高價購入天然氣 按年貴逾1倍

環球社會熱點 17:44 2022/09/20

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自俄烏戰爭爆發後，印度大量購入廉價俄羅斯能源。但據報印度近日曾高價購入一批液化天然氣（LNG），價格是去年同期的逾2倍。有分析指印度正努力尋求替代天然氣供應商，俄羅斯已告知印度，未能繼續為印度提供天然氣。

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《彭博社》引述消息人士報道，印度最大天然氣商GAIL上周以每百萬英熱（British thermal units，簡稱Btu）40美元（約312港元）的價格，購入三批液化天然氣，創印度購入液化天然氣價格新高，按年增逾1倍。

自俄烏戰爭爆發後，印度已成俄羅斯燃料最大客戶之一。俄羅斯天然巨擘Gazprom德國分公司Gazprom Germania已被德國國有化，並改名為Securing Energy for Europe。受措施影響企業改於冬季前將天然氣直接運往歐洲，造成部分供應被迫中斷，當中包括向印度出口的供應。

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據報Securing Energy for Europe已經通知GAIL，未能繼續為印度供應天然氣，且因10月時未能按時交付液化天然氣，正支付罰款。GAIL總裁Manoh Jain表示，企業上月已嘗試和對方談判。但GAIL尚未公布任何新協議。

Manoh Jain上月表示，Securing Energy for Europe未能如期交付，影響印度10%至15%天然氣供應，強調影響不大，但承認憂慮天然氣長期供應未能保證。外媒《Business Insider》 分析指，印度是次高價購入天然氣，是印度正努力尋求新供應商填補俄羅斯供應缺口的跡象。

GAIL尚未回應相關報道。

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責任編輯：李俊儀

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