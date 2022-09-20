【大行報告】劉強東轉讓股份 野村：相信公司聲明 京東系回升

近日京東主席劉強東轉讓其持有的京東系股權予集團副總裁繆欽，據稱為提高行政效率。野村對公司聲明表示信任，消化消息後京東系各股周二（20日）均有升幅，京東集團（09618）、京東物流（02618）及京東健康（06618）收市各報225元、15.08元、51.15元，升幅分別為3.5%、1.1%、3.3%。

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京東集團旗下的京東物流及京東健康早前公布，為提高行政效率，劉強東分別轉讓其持有的西安京東及宿遷天寧各45%股權予繆欽。野村指部分投資者可能將此舉理解為劉強東或京東減持對京東物流的主要股份，惟並非如此。該行據公告表示，在今次VIE所有權變更後，京東集團仍是京東物流和京東健康的最大股東，而劉強東仍將是這兩間公司的主席。

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該行亦指，同業阿里巴巴（09988）的公司歷史上也發生過類似的變化。且沒有對公司的營運產生有意義的影響，並認為這也可能是京東物流和京東健康未來的情況。該行逐維持對京東健康和京東物流「買入」評級。

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撰文：鄭昊彤