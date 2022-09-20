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【大行報告】景順：若香港放寬隔離政策　為港股正面催化劑　料二十大前中國防疫政策續嚴

股市 17:20 2022/09/20

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景順：若香港放寬隔離政策　為港股正面催化劑　

近日市場傳出香港將放寬檢疫隔離規定，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，這是港股的潛在利好催化劑，若未來隔離政策完全放鬆，相信將會大大提振投資者情緒。他亦偏好亞太區股市，對於中資科技股，他指，雖然科技股未完全脫離監管憂慮，但已大幅折讓，現時處於吸引的水平。

對於中國經濟，趙耀庭表示，憂慮中國經濟的逆風，主因仍然實行清零政策，相信中國在中共二十大前，防疫政策將會維持嚴格，故暫時未見到家庭消費出現明顯的反彈，除非防疫政策持續放寬及房地產方面政府作出更多干預。

景順沒有就中國GDP增長目標估算，但預期中央會盡其所能去穩經濟，未來數月估計會推出更多支持措施，料會有更多基建或製造業相關的財政刺激措施。

不預期儲局很快減息

另外，市場估計儲局本月將加息75點子或以上，結果將於本周四凌晨2時揭盅，趙耀庭表示，市場正觀望儲局未來利率政策路徑，基於近期通脹數據，他不預期儲局很快會決定減息，也不認為美國經濟將出現廣泛衰退。

提到能源問題，趙耀庭指，歐洲天然氣價格攀升，但美國天然氣價格卻下降，導致兩者走勢出現分歧，預期相關差距在踏入冬季時進一步擴大。

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編輯：袁諾曦

通脹 加息 港股 經濟

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