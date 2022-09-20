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【新股IPO】艾美疫苗傳已啟動預路演 料集資2000萬至3000萬美元

股樓投資 18:03 2022/09/20

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消息指，內地疫苗公司艾美疫苗近日已成功闖關，並已在香港展開IPO預路演，評估投資者意向，預計集資約2000萬至3000萬美元，高盛、中金公司、中信建投及麥格理出任聯席保薦人。據了解，艾美疫苗已商業化8款疫苗產品，針對6個疾病領域，主要商業化疫苗產品包括乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗。同時公司有22款在研疫苗，針對13種疾病領域，其中針對原始毒株的mRNA新冠在研疫苗、滅活新冠在研疫苗、PCV13、PPSV23及MCV4共5款在研疫苗，現正處於臨床階段。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

艾美疫苗有計劃於明年末提交超過10項臨床試驗申請，預計將於2023年至2025年期間每年獲得藥品註冊證書批准或推出新疫苗產品，並於2026年及之後推出其他12款新產品。截至今年4月30日止首四個月，公司收入達到2.75億元人民幣，按年跌40.8%；期內並由盈轉虧，錄得虧損9,580.4萬元人民幣，對比2021年同期盈利為約5,767.7萬元人民幣。

 

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艾美疫苗曾於2020年12月申請於A股市場上市，惟考慮到疫苗企業的市場環境更加活躍以及更高效的H股審批程序，隨後改向港交所申請上市。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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記者：張以正

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