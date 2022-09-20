【內地電訊股】中移動8月5G客戶數增至5.39億　一文看清內地電訊商8月數據

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【數碼港元】金管局：將展開「數碼港元」工作 三軌道作準備、料需時數年才面世
內地電訊公司陸續公布8月上客量。中國移動 （00941） 5G上客量繼續跑贏，按月多1508.2萬戶，累計5.39億戶；中國聯通 （00762） 8月則達1.95億，按月增488.1萬戶。
中國移動公布，8月移動業務客戶總數9.73億戶，按月淨增客戶數210.9萬戶，上半年累增1635萬戶。5G套餐客戶數約5.39億戶，按月增1508.2萬戶。
有綫寬帶業務方面，客戶總數2.61億戶，淨增客戶數264.8萬戶，首8個月累增2079.7萬戶。
中國聯通 （00762） 公布8月份數據，期內「大聯接」用戶累計8.27億戶，按月增1312.7萬戶。5G套餐用戶累計1.95億戶，按月增488.1萬戶；物聯網終端連接累計3.54億戶，按月增1109.1萬戶。
5G 行業虛擬專網服務客戶數2552個，按月增336個。
8月智慧客服客戶問題解決率 98.3%；6月智慧客服智能服務佔比 77.2%。
重溫上月數據，【內地電訊股】中移動7月5G客戶數增至5.2億 一文看清內地電訊商7月數據
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記者：宋佩恩