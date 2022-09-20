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【歐洲經濟】滙豐環球研究：歐英均面對經濟衰退風險　料歐元英鎊滙價年內仍未見底

宏觀解讀 17:36 2022/09/20

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【歐洲經濟】滙豐環球研究：歐英均面對經濟衰退風險　料歐元英鎊滙價年內仍未見底

歐元兌美元近期曾跌破「1算」大關，低見0.9864，跌至20年低位。滙豐環球研究經濟學家預期，美元繼續走強，歐元區仍面對多重挑戰，相信歐元弱勢未改，兌美元未來幾周或再創今年新低。

滙豐指，儘管歐元兌美元在現水平得到支撐，但美元強勢持續，歐元區仍要面對衰退風險及通脹上升等一系列挑戰，預期歐元兌美元未來幾周將繼續轉弱，有機會跌至年內新低。

英國降能源成本計劃或加劇財政負擔

英國方面，滙豐指，英倫銀行可能加速貨幣政策緊縮步伐，將加劇對英國經濟衰退的擔憂，現時市場預期周四（22日）舉行的議息會議上，有80%機率加息0.75厘，認為會為英鎊帶來下行風險。該行指，英國政府計劃降低能源成本，當中的財政負擔也可能為英鎊帶來壓力，故預期英鎊兌美元在未來幾周也可能跌至年內低位。

滙豐亦認為，周日（25日）舉行的意大利大選帶來風險似乎不大，大選的基調一直溫和，就算當地政治發展對歐元有下行風險，相關風險也不太可能在9月內爆發。

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編輯：葉志偉

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