▲ 【AAPL】任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌 「後面的創新可能是彩色手機殼」

蘋果（美：AAPL）iPhone 14系列銷情理想，多家金融機構均預期iPhone 14系列暢銷程度較市場預期熱列。不過，內地獨立經濟學家任澤平認為，iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌。

任澤平：喬布斯後蘋果再無創新及進取精神

任澤平在微博寫道：「自從喬布斯去世後，一家再無創新和進取精神的企業開始吃老本，怪不得歷來不買成長股、不喜歡創新、只喜歡壟斷（護城河）的巴菲特重倉蘋果」。

蘋果iPhone 14推出3日即傳「崩盤」 有一版本降逾千元【下一頁】

「現在好了，乾脆推出『靈動島』等偽創新糊弄消費者，估計後面的創新可能是彩色手機殼。」

任澤平表示，當年華為高端旗艦手機硬剛蘋果正面，性能甩蘋果好幾條街，正在攻勢如潮的時候，美國利用霸權手段遏制華為崛起，否則蘋果必然在全球節節敗退，也不知道蘋果在這背後有沒有起不良的作用，華盛頓的院外利益遊說集團歷來很強大。

他又稱，蘋果粉們該醒醒了，如果一家企業淪落至靠壟斷、政府保護，還有什麼創新可以期待？更何況，還受益於中國高科（滬：6007301）技旗艦企業被不公正待遇、被打壓。

任澤平又希望，國產品牌榮耀、小米 （01810） 、OPPO、VIVO加大研發，推出真正有創新、高品質的產品。

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編輯：陳韻妍