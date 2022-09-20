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【AAPL】任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌　「後面的創新可能是彩色手機殼」

股市 16:37 2022/09/20

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【AAPL】任澤平：iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌　「後面的創新可能是彩色手機殼」

蘋果（美：AAPL）iPhone 14系列銷情理想，多家金融機構均預期iPhone 14系列暢銷程度較市場預期熱列。不過，內地獨立經濟學家任澤平認為，iPhone 14可能是蘋果帝國盛極而衰的標誌。

任澤平：喬布斯後蘋果再無創新及進取精神

任澤平在微博寫道：「自從喬布斯去世後，一家再無創新和進取精神的企業開始吃老本，怪不得歷來不買成長股、不喜歡創新、只喜歡壟斷（護城河）的巴菲特重倉蘋果」。

蘋果iPhone 14推出3日即傳「崩盤」　有一版本降逾千元【下一頁】

「現在好了，乾脆推出『靈動島』等偽創新糊弄消費者，估計後面的創新可能是彩色手機殼。」

任澤平表示，當年華為高端旗艦手機硬剛蘋果正面，性能甩蘋果好幾條街，正在攻勢如潮的時候，美國利用霸權手段遏制華為崛起，否則蘋果必然在全球節節敗退，也不知道蘋果在這背後有沒有起不良的作用，華盛頓的院外利益遊說集團歷來很強大。

榮耀CEO趙明：產品超越蘋果並非遙不可及　華為也曾經實現過【下一頁】

他又稱，蘋果粉們該醒醒了，如果一家企業淪落至靠壟斷、政府保護，還有什麼創新可以期待？更何況，還受益於中國高科（滬：6007301）技旗艦企業被不公正待遇、被打壓。

任澤平又希望，國產品牌榮耀、小米 （01810） 、OPPO、VIVO加大研發，推出真正有創新、高品質的產品。

相關文章：【AAPL】蘋果據報明年開始於iPhone及Mac電腦　使用台積電新3納米芯片

相關文章：【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升　股價下一推動力是甚麼？

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

編輯：陳韻妍

美股 科技戰 科技產品 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 14 任澤平 壟斷 巴菲特 小米 華為

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