【大行報告】 瑞銀指內地體育用品9月銷售弱 但估值不貴 李寧為行業首選

瑞銀發表研究報告指，由於受疫情影響，9月至今體育用品股銷售較7月和8月疲弱。不過該行認為，內地品牌在市場中處於有利位置，因產品具性價比，並在營銷和研發等方面增加資源，而且相關股份估值不貴，當中最看好李寧（02331），因銷售渠道改善，同時存貨銷售比率維持健康水平，續予其「買入」投資評級，目標價87元。

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報告又指，安踏體育（02020）和特步國際（01368）在購物中心、城市層級和產品供應方面仍保持升級戰略。該行引述特步管理層指，內地政府加強學生體育教育，因此加大對功能性童裝市場的投資持積極看法。至於安踏，該行預計其利潤率將受惠Fila質量增長和成本控制支持，管理層亦維持下半年安踏及Fila銷售有雙位數增長，並估計Fila營運毛利率可長期處25%以上。

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整體而言，雖然短期內仍面臨疫情帶來的壓力，但該行認為，其所覆蓋中國體育用品股的估值不高，對安踏和特步前景正面，同樣續予「買入」投資評級，目標價分別122元及14元。

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記者：郭秀慧