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【有相睇】將軍澳MONTEREY三房套連番減價求售　3年帳面蝕273萬

股樓投資 16:52 2022/09/20

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市場普遍預計，香港銀行快將加息，再有業主不惜蝕賣單位。其中將軍澳南新晉屋苑再錄蝕讓買賣，MONTEREY有3房1套單位，日前以1,300萬元易手，較購入價蝕273萬元。 

中原地產伍錦基說，將軍澳MONTEREY 3座低層C室，實用面積751平方呎，3房1套間隔，原叫價1,780萬元，其後數度減價，終以1,300萬元易手，實用呎價約17,310元。  

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資料顯示，原業主於2019年3月以約1,573萬元購入上址，現較原購入價蝕約273萬元。談到近期市況，伍錦基說，MONTEREY本月暫錄3宗成交，平均呎價約18,632元。

同場加映【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 MONTEREY 中原地產

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