【職場熱話】搵工睇錢定興趣？ 20K上市公司VS 17K初創科企 打工仔應趁後生興趣為先？

上班一族跳糟，無非是想搵多些錢，所以通常都是看人工行先，不過有時也會面對人生交叉點。有年輕打工仔近日在討論區發帖，指最近收到2個新工Offer，一份人工較高，另一份則興趣較大，令他不知如何選擇。

事主2個OFFER的條件：

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對於事主應如何選擇，網民的意見不一，指應選擇大公司的表示：「梗係要錢, 唔好同我講返工為興趣, 返工為興趣嘅人, 全部都冇擔帶, 靠唔住」、「小型初創死亡率好高，主要睇老闆一個人。唔會有固有系統，亦唔好諗有人慢慢教，做野除一腳踢仲可能要做埋人地果份」、「現實一點，揀錢先，賺夠錢無後顧之憂，先轉工搵興趣」、「錢是最大考慮，要學嘢度度都學到，細公司打雜冇乜出路」。

至於贊成應該興趣行先，選擇初創公司的網民表示：「你無家庭負擔咪第二份囉」、「先睇吓樓主你有冇financial burden, 冇乜嘅話, 如果係後生仔女, 咪試吓B, 睇吓可唔可以博到啲成果出嚟囉」、「當然係興趣行先。小弟唔想你到將來, 因為冇做過自己最想做嘅事而遺憾」、「我就睇行業前景，會揀B，先學識一腳踢，做幾年再跳去大公司學System及識多啲客，之後諗下在職創業，自己開檔」

事主其後亦有補充，本身有一點家庭負擔，如果揀初創科企那一份工，財政上會比較吃力。同時，他亦指自己之前一直在中小企工作，有點擔心在大公司的話，轉部門會否很困難。

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記者：李兆明