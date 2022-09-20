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【放寬入境檢疫】廠商會史立德：香港經濟已退無可退　「死守孤島」難有增長

商業 16:25 2022/09/20

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廠商會認為， 香港「寧緊勿鬆」的防疫取態已顯得站不住腳，甚至矯枉過正。（資料圖片）

近期多項國際活動因本港的防疫政策而宣布取消，或移師至其他地區舉行，成為社會焦點；大眾憂慮本港的競爭力急劇下跌。香港中華廠商聯合會促請政府把現行「3+4」入境檢疫要求，放寛至「0+7」，甚至是更進取的方案，並公布「復常」路線圖。

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廠商會指，隨着大多數的海外國家或地區陸續放寬或撤銷入境的限制，而本港感染新冠肺炎後重症和死亡率持續下降，加上各地專家認為病毒將永遠不會消失。該會認為，香港「寧緊勿鬆」的防疫取態已顯得站不住腳，甚至矯枉過正，對社會造成很大困擾。

大型國際展覽或一去不返

據早前廠商會的調查顯示，有近45%會員企業因海外員工無法來港而影響營運，遠程管理員工亦遇到困難。除了企業運作受影響外，香港在吸引人才、金融、航運、會展等方面的國際競爭力亦正被削弱。今年以來，多個以香港為基地的大型國際展覽已被迫停辦或延期，部分甚至已經轉移到新加坡等周邊城市舉行，很大可能「一去不返」。

促全面「開關」

廠商會會長史立德強調，本地經濟已到了退無可退的地步，全面「開關」已刻不容緩。「死守孤島、單靠本地消費市場實在難以維持經濟增長。雖然勞工市場已有所改善，但加息等因素影響財富效應，令市民消費謹慎，即使有消費券的支持，其提振作用已開始減弱。」

隨着政府紓困措施陸續屆滿，他擔心會有愈來愈多中小企撐不住而結業，加上對外貿易表現欠佳，若本港與海外和內地之間不盡快「復關」，香港經濟復甦將失去動力。

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責任編輯：葉泳珊

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