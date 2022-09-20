【美元定存】半年美元定存最高3.5厘 港銀猛搶美元資金

▲ 美元定存加息戰升級，港銀齊推3厘息。

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美國加息前夕，港銀續搶閘加美元定期存款息，本周短短首兩天，竟多達有8間銀行出招，爭相推3厘或以上的超高息，包括今天（9月20日）暫有6行搶吸美元資金，上商、星展及建行亞洲全面加息，齊把1年期息率加至3.3厘。創興上調3個月年息0.4厘至3厘關，富邦則新推108天有3.48厘年息，交銀香港更連續兩天加息。

昨天（19日）另有兩行偷步加美元定存息，例如信銀國際大幅調高半年期年息至3.5厘，頓晉級高息王，而大眾銀行也把1年定存息率加至3.3厘。

專家料加息戰將持續至年底，既預期本周四（22日）聯儲局加息0.75厘，且緊盯儲局主席鮑威爾對息口前瞻等啓示。再者，10月份儲局雖未有議息會議，但市料投資者仍難以安枕，因美國中期選舉於11月8日舉行，一般相信拜登為選票會在過渡期內猛打中國牌，何況10月為傳統股災月，熱錢寧可躲入定期存款作避風港，遂令業界力吸避險資金。

回顧上周共有6間大小港銀加美元定存息，包括恒生 （00011） 於上周五（16日）加3個月年息0.3厘至2.2厘，半年年息更加0.4厘至2.5厘，這是該行自9月初以來第2度調高存息，但特選客戶的半年存息維持2.8厘。同樣，滙豐（HSBC）於9月份也兩度加息，建行亞洲、交銀香港、南商及上商也追趕加息超速快車。

此外，9月已踏入下半場，總覽本月至今已有10多間業界加美元定存息，最搶眼的是3間發鈔行輪流加息，渣打香港 （02888） 甫踏入9月即連環推出多個特惠息，目前旗下美元定存最高息是7天年息5.5厘。滙豐於9月7日全面加美元定存息，未幾又向短存埋手，9月13日勁加7天期年息1.5厘，新息率至7厘；1個月年息也驟加1厘，至突破兩厘新關。

滙豐在9月份已兩度出手，也是自5月24日以來，短短3個多月已第8度上調不同存期。

中銀香港 （02388） 則於9月8日全面加美兀定存息，3個月年息上調0.1厘至2.2厘，較滙豐的1.8厘及渣打的1.3厘高；中銀提高半年期年息0.3厘至2.8厘，也冠絕發鈔行，渣打同期為2.4厘，滙豐是2.1厘；中銀把1年息率勁升0.4厘至2.8厘，追貼渣打，滙豐同期是2.2厘。

另方面，綜觀各存期的美元定存高息王，7天短存年息以恒生的8.5厘為高息王。半年期呈三冠王，信銀、大新 （02356） 及富邦年息齊報3.5厘。其餘存期年息皆以富邦奪冠，分別為1個月報3.38厘、3個月為3.28厘，1年期以3.7厘居首。

美滙指數暫高企在109水平，華僑永亨經濟師姜靜預期，美元短期的上落區間在107.71至110.78。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪