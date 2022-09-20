【招聘會】本周四五勞工處中高齡就業招聘會　提供逾3,800個職位空缺　6成半職位無需相關工作經驗

​勞工處將於9月22及23日在旺角麥花臣場館舉行中高齡就業新里程招聘會，提供大量適合較年長的求職者的全職及兼職空缺。

是次招聘會中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至2.2萬元。超過95%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約65%的職位空缺無需相關工作經驗。

日期: 2022年9月22及23日(星期四及星期五) 時間: 11:00 – 17:30 (最後入場時間 17:00) 地點: 旺角奶路臣街 38 號 1 樓麥花臣場館 (港鐵旺角站 E2 出口)

為期2日的招聘會有約50間機構參加，合共提供超過3,800個職位空缺。每日分別約有25間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括屋宇工程技術主任、助理工程師、廚師、小巴司機、健康服務員、醫院合約運作助理、維修技工、生產員、保安員、烘焙師、倉務員、店務員、文員及客戶服務主任等。

職位空缺一覽：

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求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

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