【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格

今期《精明裝修》介紹的維景灣畔單位面積達646平方呎，為一對年青夫婦的自置物業，新居入伙，二人特意找來LittleMORE Interior Design協助裝修單位。單位布局在裝修維持三房兩廳兩廁，整體設計採用大量木元素，走東方禪意風，讓人能在回家後放鬆因工作而緊繃的神經，施工過程耗時5個月，共花費約80萬元。

單位相片：

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設計師Eric表示，為了呼應室外翠綠山景，單位並沒有採用現時較流行的淺色調北歐風或無印風格，反而選擇了以紋理自然的深色胡桃木材及櫻桃木材為主調，滲入了淡淡的東方禪調，從而營造雅致寧謐的格調。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

由於以深木色為主調，因此如何平衡整體氣氛，不顯沉悶老氣，是設計時所面臨的挑戰之一，為了令單位顯得活潑，設計上適度地加入顏色及細節作點綴，客廳放置圓潤綫條的天藍色沙發配以波斯圖案地氈，飯廳背則以稍微柔和復古的豆沙色牆紙襯托，睡房也用了湖水綠色的牆紙及皮革床頭墊，加添溫馨典雅的氣質。燈飾方面，客飯廳選用了造型簡潔及光綫柔和的Marset Hazy Day及Ginger吊燈，以提升了空間的溫暖度及層次感。

玻璃設計添溫暖

另外，由於廚房與客飯廳間的牆壁為不能改動的結構牆，因此空間規劃存在着一定局限，最終設計師透過把廚房門改為金屬框玻璃門，連貫兩個空間，方便家人互動之餘，也有助消除油煙，而新做的金屬框玻璃門也為空間加添型格時尚感覺。

此外，Eric亦指出單位布局傳統，導致窄長走廊位置顯得昏暗無光。因此在裝修時捨棄實牆格局，多功能房間改用了金屬框玻璃趟屏風，以創造更通透的效果，也能引入窗外光綫，讓原本窄長昏暗的走廊變得明亮有生氣。

走廊布局照片：

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由於戶主二人目前仍未有很長遠的家庭規劃，所以在布局及房間分配上沒有明確的要求，有見及此，設計師特意把一間房間規劃為多功能房間，只訂做部分入牆家具，以預留將來發展空間。

裝修費用 水電：130,000 木器傢俬： 300​,000 泥水：140,000 油漆：80,000 其他雜項： 150,000 總計：800,000

*圖片及資料由littleMORE Interior Design提供

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記者：鄭日棱