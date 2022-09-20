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【高息股】恒生傳和安達保險洽談 建立保險業務合作關係

股樓投資 17:33 2022/09/20

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外電報道，恒生銀行(00011)正和瑞士保險企業安達保險(Chubb) 就締結保險業務合作關係進行深入磋商。消息又指，雙方正釐定交易細節，或於未來幾周達成交易。消息又指，安達保險出價較高，有望成為恒生的保險業務合作伙伴，這筆交易將有助於安達保險擴大在亞洲金融中心香港的影響力，不過談判仍在進行，仍可能出現變數。恒生全日收報123.5元，上升1.6%。

【大行報告】 瑞銀指內地體育用品9月銷售弱 但估值不貴 李寧為行業首選  詳情請看【下一頁

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

另外恒生公布，全資附屬公司恒生投資管理正式成為盈富基金新任經理人，並於同日為盈富基金引進新的人民幣交易櫃檯，以雙幣櫃台（港元及人民幣）安排進行結算及交收，旨在增加交易便利，為投資者提供理想的資產管理服務。

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撰文 : 李尚毅

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