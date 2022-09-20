【網絡安全】雲端保安易被忽視　企業需定期檢查

網絡入侵攻擊持續，有報告提到，今年第2季本港的主要網絡入侵方式仍以BEACON為最多，而透過電郵附件的黑客入侵仍然常見，黑客企圖透過加密Word或Excel檔案將惡意指令傳送到用戶電腦上。

【黑客入侵】新加坡星巴克客戶資料遭外洩 涉及出生日期、住址及手機號碼

網絡安全方案商Mandiant北亞區副總裁及總經理徐海國談到，企業面對入侵情況仍然不斷，有個案是銀行提款機的Solaris作業系統遭到入侵，黑客可控制提款機提取現金，據悉，該個代號為UNC2891的黑客組織，透過Rootkit工具入侵提款機的交換網絡，再利用假提款卡提取現金。最後該銀行找到Mandiant協助，成功從被入侵提款機的交換伺服器中修復數據資料。

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Mandiant港澳區總經理徐伊芬就指出，電腦被入侵就如人類得到重症一樣，仍然可以補救，不過企業宜定期作檢查，而提到近年更多企業部署雲端方案，徐伊芬亦認為，管理人在不同雲端系統間數據傳輸中的保安設定，容易被黑客在當中入侵。

記者：彭振濠

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