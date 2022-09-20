【大行報告】瑞銀推演內地三大疫後復常路綫情景　點名看好四大板塊

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【港股市況】毛記葵涌大升逾4成 濠賭股、新能源車股造好 恒指全日升215點成交未配合（不斷更新）
過去2至3個月中國的投資環境在全球經濟放緩、新冠確診病例反彈及中美關係惡化下變得更加嚴峻。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，投資者最擔心的仍是疫情反覆或限制措施，更需要擇善投資，但認為後市向好機會較高。
瑞銀投行研究部針對中國放鬆防疫限制時間表列出3個情景預估，分別是（1）2022年10月中共二十大、（2）2023年3月兩會、或（3）2024年或以後。該行認為市場現時定價位於第2、3者情景之間，也為投資者佈局整理了兩個股票籃子，過去在不同的防疫限制情況下它們的表現均較好， 亦整理出行業偏好和類比組合變動。
|情景1
|情景2
|情景3
|放鬆防疫限制時間
|2022年10月中共二十大
|2023年3月兩會
|2023年以後
|估值影響
|+13%
|+13%
|-11%至0%
|盈利影響
|+13%
|+3%
|-9%
|股市自目前變幅估算
|+26%
|+16%
|-9%至-20%
|目前MSCI中國指數
|64
|未來12個月指數水平
|80
|74
|55
王宗豪表示，鑒於宏觀不確定性較大，在行業選擇中給予估值更大權重。該行看好科技、食品飲料、運動服飾，及電動車電池供應鏈。由於疫情反覆的不確定性，將基建、旅遊及新能源移出看好名單。
對於最不看好的行業，包括汽車、航空及機場、銀行、資源，並剔除估值不高的電子設備股、房地產及物管股，並汽車經銷商。
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編輯：姚卓然