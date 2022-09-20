  • 30°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀推演內地三大疫後復常路綫情景　點名看好四大板塊

股市 16:13 2022/09/20

分享：

分享：

【大行報告】瑞銀推演內地三大疫後復常路綫情景　點名看好四大板塊

過去2至3個月中國的投資環境在全球經濟放緩、新冠確診病例反彈及中美關係惡化下變得更加嚴峻。瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，投資者最擔心的仍是疫情反覆或限制措施，更需要擇善投資，但認為後市向好機會較高。

瑞銀投行研究部針對中國放鬆防疫限制時間表列出3個情景預估，分別是（1）2022年10月中共二十大、（2）2023年3月兩會、或（3）2024年或以後。該行認為市場現時定價位於第2、3者情景之間，也為投資者佈局整理了兩個股票籃子，過去在不同的防疫限制情況下它們的表現均較好， 亦整理出行業偏好和類比組合變動。

  情景1 情景2 情景3
放鬆防疫限制時間 2022年10月中共二十大 2023年3月兩會 2023年以後
估值影響 +13% +13% -11%至0%
盈利影響 +13% +3% -9%
股市自目前變幅估算 +26% +16% -9%至-20%
目前MSCI中國指數 64
未來12個月指數水平 80 74 55

王宗豪表示，鑒於宏觀不確定性較大，在行業選擇中給予估值更大權重。該行看好科技、食品飲料、運動服飾，及電動車電池供應鏈。由於疫情反覆的不確定性，將基建、旅遊及新能源移出看好名單。

對於最不看好的行業，包括汽車、航空及機場、銀行、資源，並剔除估值不高的電子設備股、房地產及物管股，並汽車經銷商。

相關文章：

【中國經濟】瑞銀下調今年中國GDP至2.7%　關注年底兩個政策轉捩點

【大行看法】瑞銀財管將中國股票評級下調至中性　中國經濟復甦之路更為顛簸、人民幣將進一步貶值

【內房危機】大摩：最壞情況下　內房問題料觸發中國股市大挫兩成、增長放緩至2%

編輯：姚卓然

物業管理股 航空 新能源 中國市場 電動車 疫情 汽車 運動 經濟 股票

上一篇文章

【港股市況】毛記葵涌大升逾4成　濠賭股、新能源車股造好　恒指全日升215點成交未配合（不斷更新）

下一篇文章

【虛擬銀行】天星銀行委任胡偉為行政總裁　即時生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」
【美股期貨】道指期貨升63點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升63點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期彈119點中概股揚　阿里美股高港股3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期彈119點中概股揚　阿里美股高港股3%（不斷更新）
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【英女王國葬】英女王國葬今舉行　有哪些渠道可以收看直播？
【港股市況】毛記葵涌大升逾4成　濠賭股、新能源車股造好　恒指全日升215點成交未配合（不斷更新）
【港股市況】毛記葵涌大升逾4成　濠賭股、新能源車股造好　恒指全日升215點成交未配合（不斷更新）
【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」
【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化　「資產價格的最終調整已近在咫尺」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款