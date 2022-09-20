【內房危機】佳兆業旗下停工項目 傳獲債權人斥20億美元收購

外電報道，因資金問題仍然停牌的內房佳兆業集團(01638), 獲一個離岸債權人團體擬以20億美元收購其已停工的住宅項目，以推動項目完成。雙方仍處談

判初期階段。報道又指，若交易成功，這將是過去一年衝擊房地產業的危機中，首次有外資收購內房不良資產。佳兆業未就此作出回應。

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深陷債務問題的佳兆業在去年未如期履行債務義務之後，今年4月起停牌，正在努力重組其離岸債務。該公司離岸債務規模達120億美元即約936億元，在中國開發商中僅次於中國恒大（03333）。本月初有市場消息傳出，佳兆業有意於第四季敲定離岸債務重組路線圖。市傳重組計劃提議分期償還美元債務本金，又提議將部份債務，轉換為公司或旗下項目股權。

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