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【鄭海泉設靈】鄭海泉今設靈　多名政商界人士致送花牌或到場憑弔　涉任志剛、林鄭月娥、葉劉淑儀等（不斷更新）

Hot Talk 17:26 2022/09/20

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【鄭海泉設靈】鄭海泉今設靈

滙豐首位華人「大班」鄭海泉撒手塵寰，今日設靈及公祭。享年74歲的鄭海泉，生前活躍於政商兩界，回歸前曾加入行政、立法兩局，亦做過港事顧問。鄭海泉的靈堂布置簡約，以白色鮮花為主，靈堂內外放滿各界致送的花牌，包括全國政協主席汪洋、行政長官李家超、全國政協副主席梁振英伉儷、澳門前特首何厚鏵等。

另外，多名重要政商界人士亦到場送別鄭海泉，包括金管局前總裁、前行政長官林鄭月娥、行政會議召集人葉劉淑儀、前政務司司長陳方安生、港大校委會前主席李國章、財庫局前局長馬時亨、恒生銀行 （00011） 前行政總裁梁高美懿、香港終審法院前首席法官李國能、證監會前主席方正等。

圖看政商界人士到場送別鄭海泉

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圖看鄭海泉靈堂佈置

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圖看各界致送的花牌

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中大於2002年向鄭海泉頒授榮譽院士時，便形容「鄭海泉是香港發奮圖強的成功人物，他賦性謙厚，對自己由寒微而顯達的經歷總是輕描淡寫。」

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長

相關文章：【鄭海泉離世】滙豐前大班鄭海泉是獅子山下的成功故事　幼時水果攤做功課、居深水埗舊樓　「往往謙稱自己幸運」

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

記者：李哲毅

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港股 鄭海泉 香港 滙豐控股（00005）

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