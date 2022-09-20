  • 30°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】 中央研究推出支持旅遊業舉措 明起調整往廣東省以外地方人士核酸檢測要求 濠賭股全綫抽升

股樓投資 15:53 2022/09/20

分享：

分享：

據《澳門電台》報道，國務院港澳辦副主任黃柳權稱，中央將積極研究推出支持澳門旅遊業措施發展、加快橫琴深度合作區建設等一系列政策舉措。加上澳門連日公布有關放關口措施，珠海與澳門昨天（19日）起已放寬關口為兩日一檢，另外明日（21日）零時起，調整前往廣東省以外地方人士的核酸檢測陰性證明要求。多個利好消息刺激濠賭股全綫大升，金沙中國（01928）暫為表現最好藍籌，一度升7.5%，高見19.24元，最新報19.1元，仍大升6.7%，成交額3.7億元。

同場加映﹕【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

另一藍籌銀河娛樂（00027）高見45.1元，最多升逾4%，最新報44.65元，升3.2%。新濠國際（00200）升幅最勁，最新報6.14元，大升14.6%；澳博（00880）暫升6.9%，最新報3.09元；美高梅中國（02282）暫升6.3%，最新報4.39元；永利澳門（01128）暫升7.7%，最新報5.02元。

【中芯國際 981】 非執董任凱涉嚴重違紀受查 中芯指不影響經營和財務【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

澳門特區新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（20日）公布，由明日零時起，如經澳門國際機場離境，擬前往之目的地如無更嚴格要求，只須持有包括採樣日的7天內核酸檢測陰性證明；若於澳門進行核酸檢測，出示之核酸檢測證明須為作通關用途者，以電子或紙本形式均可；若由澳門乘飛機前往中國內地各城市，當地現時的核酸檢測陰性證明要求是由24小時內至7天內不等，一般須為紙本證明，建議出發前應預先向航空公司確認；若由澳門乘搭珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）前往香港，澳門不再要求出示核檢陰性證明。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 出入境管制 機場 澳門 珠海 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

上一篇文章

【新股IPO】零跑汽車9863今日起招股 一手入場費約6262元

下一篇文章

【新能源車】國策利好+零跑招股效應 新能源車股價全綫升 小鵬G9將登場飊近1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次
【著數優惠】香港迪士尼推香港居民「雙重暢玩」優惠吸客 一票$759可入園兩次
【美國經濟】拜登：疫情已結束　美國將能控制通脹
【美國經濟】拜登：疫情已結束　美國將能控制通脹
【定存優惠】livi bank推港元定存優惠　年利率高達3%
【定存優惠】livi bank推港元定存優惠　年利率高達3%
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲
【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲
【加密貨幣】加息憂慮影響　比特幣跌破19000美元
【加密貨幣】加息憂慮影響　比特幣跌破19000美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款