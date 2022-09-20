【濠賭股】 中央研究推出支持旅遊業舉措 明起調整往廣東省以外地方人士核酸檢測要求 濠賭股全綫抽升

據《澳門電台》報道，國務院港澳辦副主任黃柳權稱，中央將積極研究推出支持澳門旅遊業措施發展、加快橫琴深度合作區建設等一系列政策舉措。加上澳門連日公布有關放關口措施，珠海與澳門昨天（19日）起已放寬關口為兩日一檢，另外明日（21日）零時起，調整前往廣東省以外地方人士的核酸檢測陰性證明要求。多個利好消息刺激濠賭股全綫大升，金沙中國（01928）暫為表現最好藍籌，一度升7.5%，高見19.24元，最新報19.1元，仍大升6.7%，成交額3.7億元。

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另一藍籌銀河娛樂（00027）高見45.1元，最多升逾4%，最新報44.65元，升3.2%。新濠國際（00200）升幅最勁，最新報6.14元，大升14.6%；澳博（00880）暫升6.9%，最新報3.09元；美高梅中國（02282）暫升6.3%，最新報4.39元；永利澳門（01128）暫升7.7%，最新報5.02元。

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澳門特區新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（20日）公布，由明日零時起，如經澳門國際機場離境，擬前往之目的地如無更嚴格要求，只須持有包括採樣日的7天內核酸檢測陰性證明；若於澳門進行核酸檢測，出示之核酸檢測證明須為作通關用途者，以電子或紙本形式均可；若由澳門乘飛機前往中國內地各城市，當地現時的核酸檢測陰性證明要求是由24小時內至7天內不等，一般須為紙本證明，建議出發前應預先向航空公司確認；若由澳門乘搭珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）前往香港，澳門不再要求出示核檢陰性證明。

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記者：郭秀慧