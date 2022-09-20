【新股IPO】艾美疫苗據報已展開預路演　擬集資至少1.6億元

▲ 艾美疫苗據報已展開預路演 擬集資至少1.6億元

內地疫苗公司艾美疫苗已通過港交所上市聆訊，外電引述消息指，艾美疫苗已開展預路演，預計將集資2000萬至3000萬美元（約1.6億至2.4億港元）。中金、中信建投國際、高盛及麥格里為聯席保薦人。

外電指出，基於市場環境因素，艾美大幅降低其集資額，原計劃集資8億美元至10億美元。

據招股書指，艾美疫苗成立於2011年，按2021年批簽發量（不包括新冠疫苗）計，為內地第二大疫苗企業，市佔率為7.4%，為僅次於國有企業中國醫藥集團中國生物技術，其市佔率為35.5%。

艾美今年首4個月虧損9580萬元（人民幣，下同），去年同期賺5770萬元，期內，收入按年跌40.8%至2.8億元。集團目前已將8款疫苗商品化，涉及6個疾病範疇，並有22款在研疫苗，涉及乙型肝炎、瘋狗症及新冠疫苗。

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記者：宋佩恩