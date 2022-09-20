【新股IPO】零跑汽車9863今日起招股 一手入場費約6262元

內地電動汽車製造商零跑汽車（新上市編號：09863）今日（20日）起至周五（23日）招股，將於全球發售約1.31億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股48至62元，每手100股計，一手入場費6,262.49元；下周四（29日）掛牌；聯席保薦人為摩根大通、中金、花旗及建銀國際。

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零跑汽車是次上市引入5名基石投資者，包括浙江省產業基金、金華市產業基金、金開引領基金、廣發基金及國泰東方，認購額共涉3.09億美元。

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集資所得，其中約40%用於研發；約25%用於提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率；約25%用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度；約10%用於營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正