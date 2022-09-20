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【港元定存】4個月港元定存最高息3厘 大小港銀搶吸跨年錢

15:43 2022/09/20

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4個月港元定存近日變新戰線。

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市場預期本港快將加優惠利率（P），存息有望跟加，今天（9月20日）暫有5間業界偷步調升港元定期存款利率，而近期銀行齊搶跨年錢，4個月定存變主戰場，包括星展今天全面調高短中長息，當中4個月期年息驟升0.4厘，新息率至2.7厘。建行亞洲也新推4個月港元定存。交銀香港更連續兩天加息，而富邦剛提供108天（約3.6個月）年息3.18厘，創興則提高3個月年息0.3厘至2.6厘。

其實，恒生 （00011） 早於9月已率先掀戰幔，向特選客戶推4個月年息享2.4厘。大眾銀行旗下的大眾財務早前亦加此存期年息至2.55厘。而南商於9月14日新推此存期享2.5厘，同日平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）更勁加4個月年息0.48厘，新息率至2.88厘。

聯儲局本周勢加息0.75厘　非美貨幣難止跌【下一頁

不過，昨天（19日）中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank突出擊，新推4個月港元定存有3厘年息，頓變此存期的最高息。

專家拆解，第4季快將殺到，業界爭相早作備戰，先搶跨年新錢，冀鎖定客戶及穩定資金來源。

順帶一提，大小港銀近期齊推特別存期，例如：大眾銀行兩周港元定存年息有0.2厘，大新 （02356） 兩個月年息為0.2厘，招商永隆相同存期有0.3厘年息，星展今天更把兩個月的年息大幅上調1厘至兩厘，超越大眾銀行的1.8厘、以及工銀亞洲兩個月年息的1.85厘，晉級此存期的高息王。

大眾財務亦有7個月年息3.15厘的選擇，PAOB提供8個月有2.5厘年息，而華僑永亨最多特色存款，分別為：168天享2.68厘年息、288天有3.08厘年息、以及388天享3.28厘年息，剛把截止期延至10月15日。

livi bank推新舊客戶3厘定存優惠　限定4個月【下一頁

過往銀行主要推1個月、3個月、半年及1年的定期存款，不過，近期陸續湧現非主流定存選擇，且花款甚多，冀迎合不同存戶所需。

此外，檢視港元定存高息榜，交銀香港昨天上調3個月年息0.1厘，追貼花旗的2.88厘，遂出現雙冠王，險勝富邦的2.8厘，而大新以2.7厘險守3甲。

半年期年息更呈3冠王，因信銀國際昨勁加0.3厘，跟富邦及大新齊為3.2厘，大眾財務以3.1厘力守亞軍，建行亞洲今天加0.2厘，交銀香港今亦加0.25厘，雙雙至3厘新關，取代工銀亞洲的2.85厘，打入3甲榜。

1年期息率方面，富邦及大眾財務皆為3.3厘，問鼎雙冠王。緊接其後是華僑永亨的3.18厘，工銀亞洲以3.05厘排第3。信銀國際提高0.1厘至3.1厘，因而升級殿軍，而建行亞洲今天加0.15厘，星展更勁升0.3厘，新息率齊至3厘關，跟花旗、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）、南商看齊，5行位列5強。

1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘稱王，至於冠絕全城的高息王，是集友7天享6厘年息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大新銀行（02356） livi Bank 虛擬銀行 大眾財務 南洋商業銀行 恒生銀行（00011） 創興銀行（01111） 富邦銀行 交銀香港 建行亞洲

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