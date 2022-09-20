【富豪排名】朱克伯格身家縮水近半 資產蒸發710億美元 全球富豪排名下跌至第20位

Facebook母公司Meta Platforms股價持續下跌，牽連行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的身家也大幅縮水，根據彭博億萬富翁指數，今年以來朱克伯格的財富減少了710億美元。朱克伯格的個人淨資產為553億美元，在全球億萬富翁中排名第20位。

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彭博社表示，隨著環球經濟放緩，股市受壓，不少科技界富豪身家都有所萎縮。在兩年前朱克伯格曾以1,060億美元身家成為全球第三大富豪，而在2021年9月高峰期時，他的身家更高達1,420億美元。然而隨著近年Meta業績失色、元宇宙投資龐大卻遲遲未獲收益等負面影響，META股價大跌之餘，亦拖累朱克伯格的身家蒸發更半，成為彭博億萬富豪指數追蹤的超級富豪中身家縮水最多的一位。

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除此朱克伯格之外，另一位知名科技界富豪貝索斯近日亦被印度富商阿達尼以1,469億美元身家超越，跌至第三位。

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記者：郭秀慧