【App加價】蘋果提高部分國家App Store價格　最快10月5日起實施

▲ 蘋果表示，在歐洲漲價是由於目前歐元對美元匯率疲軟的結果，但該公司沒有解釋在其它地區同樣上調價格的原因。（法新社）

蘋果（Apple）宣布將提高多個國家App Store的App價格，包括智利、埃及、日本、馬來西亞、巴基斯坦、波蘭、韓國、瑞典、越南以及所有使用歐元的地區，並最快於10月5日起實施，但加價就不包括自動更新訂閱。

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歐元地區全線加價

蘋果表示，在歐洲漲價是由於目前歐元對美元匯率疲軟的結果，但該公司沒有解釋在其它地區同樣上調價格的原因。綜合外媒報道，加價的地區並不包括香港及台灣。

蘋果會為開發者提供預設的價格層級，他們可以在這些層級上為他們的應用程式定價，這些層級將在下月於上述市場中提高。蘋果表示，第一層將從0.99 歐元（約7.79港元）上升到1.19 歐元（約15.67港元），而最高層將從999歐元（約7,864港元）增加到1,199歐元（約9,438港元）。

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早前外媒《Apptopia》報道，蘋果（Apple）去年推出的新私隱政策已導致App Store上的App價格上升達40%，而同期的Google Play App價格升幅僅9%。

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責任編輯：陳卓賢