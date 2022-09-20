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日本8月核心通脹接近8年高位 連續5個月超央行預期

環球經濟金融 15:40 2022/09/20

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全球各國飽受物價急升影響，通脹率屢創新高。日本公布8月核心通脹率達2.8%，接近8年來的高點。與日本央行預期相比，更是連續5個月超越2%目標。不過，多數專家估計央行不會立即改變現時超寬鬆貨幣政策。

日本10月料開放自由行 恢復短期停留免簽證 【下一頁】

日本總務省周二（20日）公布當地8月扣除生鮮食品後的核心消費者物價指數（CPI），較去年同期上升2.8%，升幅接近2014年10月以來的高位。今次增加主要來自能源價格上升﹑食物與日用品價格增加及去年實施的電話數據費削減影響減退。

日本核心CPI包括能源價格，今次升幅亦主要來自能源價格上升，較去年上升16.9%。不過，煤油及汽油價格升幅較上月有所回落，主要受惠於政府資助降低零售價格。日本整體CPI按年升3%，是31年新高。扣除生鮮食品外的食品價格上升4.1%，為近8年最大升幅，預計未來升幅再擴大。

日本政府及央行提出通脹率目標為2%，但連同8月在內已連續5個月被超越，物價指數亦連升12個月，不少零售商預期加價。

IMF料部分國家經濟明年陷衰退 下行風險仍籠罩全球 【下一頁】

日本央行認為，通脹源於能源及原材料價格急升，相信只會是暫時性，因此堅持超寬鬆貨幣政策。不少專家估計央行不會即時改變政策，但隨核心通脹或衝破3%，央行壓力愈來愈大。

日本幣策與環球央行背馳，日圓持續貶值。第一生命保險研究所首席經濟師新家義貴指出，未來弱勢日圓的影響愈來愈大，但食品價格同時未見回落，民眾生活成本將面臨更沉重壓力。他估計，日本核心CPI會在9月或10月達3%。

環球通脹高企，日本亦無法悻免，日本8月核心消費者物價指數（CPI）按年升2.8%，接近8年來的高點，更是連續5個月超越央行2%目標。不過，多數專家估計央行不會立即改變現時超寬鬆貨幣政策。

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責任編輯：吳漢培

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