  • 30°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王國葬】罕有披露英女王舊相 引莎翁名句緬懷

環球社會熱點 15:20 2022/09/20

分享：

分享：

英女王伊利沙伯二世安葬儀式周一（19日）已完成，王室其後發布一張英女王70年代的一張舊相，而這張相正正攝於她本月初逝世的地方——蘇格蘭巴爾莫勒爾。據悉，此處也是英女王最喜歡的地方，王室更引用文豪莎士比亞作品名句來緬懷英女王。

【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民意見分歧 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於溫莎堡的私人安葬儀式完成後，王室於社交媒體Twitter發布英女王的舊相。

    點擊圖片放大
    +2

相片攝於1971年，顯示英女王頭戴絲巾及拎著拐杖，獨自站在蘇格蘭巴爾莫勒爾(Balmoral) 城堡周圍的荒野漫步。

王室在Twitter分享這張相片時，引用莎士比亞（William Shakespeare）在《王子復仇記》（Hamlet，又名哈姆雷特）内的名句：「願飛翔的天使為你吟唱安息。」（May flights of Angels sing thee to thy rest.）

丹麥王儲妃獲邀英女王國葬 因一事離奇消失 【下一頁】

而這句話正好與查理斯三世（King Charles III）登基為新君主，發表首次電視演説結尾處用了同一句説話。

巴爾莫勒爾對英女王而言十分特別，英女王喜歡在此生活親近大自然之餘，更認為此處是屬於王室的私人住宅而非一座官邸。她十分享受遠離繁重王室公務的家庭生活，可親自駕駛車輛帶領賓客遊覽莊園。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
今日
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
今日
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
今日
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
今日
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
今日
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖

你可能感興趣

【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
今日 11:07
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
今日 13:21
【英女王國葬】澳主持認唔出卓慧思 「應該是一個小貴族」
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
今日 13:05
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
名人隕歿 皇室 英女皇 英國 蘇格蘭

上一篇文章

日本8月通脹接近8年高位 連續5個月超央行預期

下一篇文章

【英女王國葬】凱特王妃戴女王珍藏珠寶 曾傳承戴安娜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？
【英女王國葬】英女王點解揀葬於喬治六世紀念教堂？
【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
【英女王國葬】喬治夏洛特現身 最後送別英女王
【英女王國葬】喬治夏洛特現身 最後送別英女王
【英女王國葬】王室私人儀式展開 女王將與王夫合葬（不斷更新）
【英女王國葬】王室私人儀式展開 女王將與王夫合葬（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款