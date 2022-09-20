【英女王國葬】罕有披露英女王舊相 引莎翁名句緬懷

英女王伊利沙伯二世安葬儀式周一（19日）已完成，王室其後發布一張英女王70年代的一張舊相，而這張相正正攝於她本月初逝世的地方——蘇格蘭巴爾莫勒爾。據悉，此處也是英女王最喜歡的地方，王室更引用文豪莎士比亞作品名句來緬懷英女王。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於溫莎堡的私人安葬儀式完成後，王室於社交媒體Twitter發布英女王的舊相。

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相片攝於1971年，顯示英女王頭戴絲巾及拎著拐杖，獨自站在蘇格蘭巴爾莫勒爾(Balmoral) 城堡周圍的荒野漫步。

王室在Twitter分享這張相片時，引用莎士比亞（William Shakespeare）在《王子復仇記》（Hamlet，又名哈姆雷特）内的名句：「願飛翔的天使為你吟唱安息。」（May flights of Angels sing thee to thy rest.）

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而這句話正好與查理斯三世（King Charles III）登基為新君主，發表首次電視演説結尾處用了同一句説話。

巴爾莫勒爾對英女王而言十分特別，英女王喜歡在此生活親近大自然之餘，更認為此處是屬於王室的私人住宅而非一座官邸。她十分享受遠離繁重王室公務的家庭生活，可親自駕駛車輛帶領賓客遊覽莊園。

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責任編輯：鄭錦玲