【新能源車】國策利好+零跑招股效應 新能源車股價全綫升 小鵬G9將登場飊近1成

發改委指要認真落實新能源車產業發展規劃，有國策扶持，加上新股零跑科技（新上市編號：09863）招股效應，新能源車股一洗近日頹風，今日全綫向好，當中以小鵬汽車（09868）升勢最勁，其最新SUV G9即將登場，股價勁升近1成。

截至下午3時，小鵬股價最新報61.65元，升8.1%，最高曾升11%至63.35元。比亞迪股份（01211）新報222.2元，升2.9%；蔚來（09866）報164.3元，升5.7%；理想汽車（02015）報98.95元，升5.2%；吉利汽車（00175）報13.06元，升1.6%。

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小鵬在官方微博宣布，旗下最新SUV G9將於周三（21日）晚上7時舉行網上發布會，預期將於今年第四季開始交付。小鵬汽車由9月3日起，G9展車已陸續抵達不同城市，包括北上廣深、成都、天津、南京。

從公司宣傳海報可見，G9配上雙腔空氣懸掛，只需3秒便可由零加速至每小時100公里，最高續航力為702公里，為國內首款基於800V高壓SiC平台的量產車，充電5分鐘，續航200公里。

此外，零跑科技今日起招股，周五中午截止認購（9月20至23日）。全球發行1.31億股，1成作公開發售，招股價介乎48至62元，一手入場費6262.49元，集資最多81億元。

發改委日前表示，當局將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發展，包括會同有關部門進一步研究完善新能源汽車政策體系，營造有利於新能源汽車發展政策環境；堅持「全國一盤棋」優化新能源汽車產業佈局，按照區域集聚、主體集中的原則，構建佈局合理、發展有序、運行高效的產業格局等。

招商證券國際發表報告表示，根據中汽協，內地8月新能源車銷售66.6萬輛，按年升100%及按月升12.3%(對比汽車行業按年升32.1%及按月跌1.5%)，按年及按月均跑贏行業，規模再創歷史新高。

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記者：李兆明