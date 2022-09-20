【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民：有心安排？

英女王國葬於周一（19日）舉行，已移居美國的哈里王子夫婦亦有出席。有英國民眾發現，國葬直播中梅根的近鏡被蠟燭遮擋。情況在社交平台上引來熱議，有網民認為僅是攝影師操作巧合，但亦有網民認為屬故意為之。

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英國廣播電視台（BBC）全程直播英女王國葬，當一眾高級王室成員列席在教堂時，BBC一度拉近鏡頭。惟近鏡下的梅根（Meghan Markle）被一支大黃色蠟燭遮擋，而哈里（Prince Harry）、尤金妮公主（Princess Eugenie）及安妮公主（Princess Anne）面容則清晰可見。

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更有網民發現相關情況不但發生在BBC直播，《天空新聞網》（Sky News）直播畫面亦出現同樣情況。

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相關情況已在社交媒體引發熱議，有網民認為，當局做法僅屬巧合，並非刻意。亦有網民表示對情況感到欣慰，認為蠟燭有好好「保護」梅根。

但亦有網民認為，攝影師是故意為之，情況就如哈里被安排坐在第二排，而非和哥哥等其他高級王室成員同列一般。有網民質疑，哈里位處第二排，但安妮公主女兒Zara Tindall卻坐在第一排的做法並不合理。

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責任編輯：李俊儀