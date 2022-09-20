【英女王國葬】凱特王妃戴女王珍藏珠寶 曾傳承戴安娜

英女王伊利沙伯二世生前珍藏大量珠寶首飾，凱特王妃被拍到多次佩戴英女王送贈的珠寶出席重要活動。凱特周一（19日）參加英女王國葬時，分別佩戴由奶奶珍藏的四股珍珠頸鍊及珍珠耳環，向英女王作最後致敬。

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威爾斯王妃凱特（Catherine， Princess of Wales）周一身穿Alexander McQueen黑色連衣裙、頭戴一頂帶面紗的黑帽，以全黑穿搭出席英女王國葬，佩戴的珠寶成為亮點。

外媒留意到，凱特佩戴一條具歷史意義、帶有鑽石扣的四圈珍珠頸鍊，以及一對水滴型珍珠耳環。據悉頸鍊是由日本政府送贈予英女王，英女王於1983年在漢普頓宮舉行宴會時，曾把頸鍊借予戴安娜王妃（Princess Diana），可謂三代傳承。

凱特早年出席英女王與菲臘親王（Prince Philip）結婚70週年晚宴時，亦被拍到佩戴這條珍珠頸鍊。她去年參加菲臘親王葬禮亦有佩戴，頸鍊成為凱特與嫲嫲及爺爺之間的回憶。

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水滴型珍珠耳環是中東國家巴林送給英女王的結婚禮物，現時同樣轉贈予凱特。凱特參加菲臘親王葬禮亦有佩戴。

自英女王逝世一周以來，凱特已多次佩戴王室珠寶亮相活動，包括她上周三（14日）佩戴英女王的鑽石珍珠葉形胸針、上周五（16日）與王儲威廉探訪軍隊，亦佩戴英女王贈予的珍珠耳環。

此外，凱特上周六（17日）出席外國政要招待會時，亦佩戴英女王標誌性的三圈珍珠頸鍊。

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責任編輯：郭麗明