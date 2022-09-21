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【毛記葵涌】毛記大插28%　稱不一定出售渣哥公司持股　渣哥此前欲購回股份、斥毛記作價太高或考慮集體離職（第二版）

股市 16:13 2022/09/21

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【毛記葵涌】渣哥欲購回毛記手上持股　惟叫價高至「非常震驚」　最終或集體離職逼宮

由前香港小姐譚小環及丈夫蔡強榮開設的大渣哥茶記（下稱渣哥）擬購回《100毛》母企毛記葵涌 （01716） 手上49%股份，惟因毛記作價甚高，發聲明斥作價不合理，甚至表示一旦回購失敗，最終或決定集體離職。

毛記葵涌昨日大升42%，並創逾兩個月高後，今日倒轉反插28.4%，報0.58元，蒸發超過昨日升幅。

毛記葵涌：不一定會落實出售多間渣哥公司

毛記葵涌周二（20日）晚上發公告指，現時流傳集團可能出售多間渣哥公司各自所持的49 %股權的消息，董事會謹此知會股東及潛在投資者，集團正與多間渣哥公司的大股東進行持續磋商，並探討可能出售事項的可行性。

毛記葵涌強調，有關可能出售事項的條款及條件仍有待落實，而公司並未就此方面訂立最終協議或其他文件，因此可能出售事項不一定會落實。

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要求以2018年入股同樣條件回購股份

渣哥於周二（20日）中午時分於社交媒體發表聲明，當中指出，毛記葵涌於約兩年前已沒有參與渣哥的企業營運，而今年2月初渣哥已經代表渣哥管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股（只計算實際資產及負債）之同樣條件下，以現時市值回購毛記葵涌持有49%股份。

渣哥稱，事件已糾纏超過半年，期間亦加入律師團隊協助，今月初收到毛記葵涌的叫價，為當年價錢的倍數，直言「整個渣哥團隊都感到非常震驚」。不過，渣哥未有透露實際價錢，而當時毛記附屬公司Most Company A Limited Corporation以250萬元購入股份。

渣哥團隊認為無能力承擔有關回購款項，「我哋真係無能為力，亦真的接受不了」，又指事情若然繼續拖延落去，最終或決定集體離職，以作抗議，惟目前渣哥仍希望雙方能達成共識。

（第二版加入毛記公告）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶 

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記者：宋佩恩

港股 小店 葵涌 譚小環 毛記葵涌（01716） 回購

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