【醫療科技】AI無線遙測　「光動力」治癌更精準

▲ AI無綫遙測裝置恍如一個微創平台，能實時監測腫瘤對PDT的反應，從而精準地調整光敏劑所需的光譜和激活的能量，增強PDT的功效。（TAMU）

光動力療法（PDT）是透過光敏劑（Photosensitizer），對特定癌細胞產生「光毒」，而達致治療效果。相比起開刀切除腫瘤，這方法對人體的傷害較少，但難處在於缺乏監測腫瘤光敏劑的即時反應，以及調整相應劑量的方法。有大學研發出一款AI無綫遙測裝置解決難題，為PDT治療提供更精確安全的方案。

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大腸癌是香港第二大常見癌症，據衞生署資料顯示，2019年大腸癌佔癌症新症總數15.8%，而死亡率同樣是排行第二，達15.4%。

對於患有大腸癌的病人，切除腫瘤是最直接的治療方法，但手術後仍有可能在傷口附近留下微小的癌細胞，或會引起癌症復發，因此有部分醫生會透過PDT，將剩餘癌細胞進一步殺死。

PDT有限制 或錯殺正常細胞

PDT的原理是在腫瘤上使用光敏劑，透過向光敏劑發出特定波長的光綫，激活光化學反應，產生活性氧類（ROS），繼而對細胞進行稱為「光毒」（Phototoxic）的毒殺作用。

美國德克薩斯農工大學（TAMU）電氣和計算機工程系助理教授Sung II Park指出，盡管PDT已被證明對許多腫瘤癌症治療有效，但現時醫學界對使用正確劑量的光來適當地影響癌細胞所知甚少。他表示：「PDT無法根據腫瘤光敏劑的反應來調整劑量，結果其臨床應用依然受限。」

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另一方面，PDT也有3大限制。首先是光源問題，由於PDT需要光綫激活，但對於大型腫瘤，光綫未必能傳遞進深層癌細胞之中。

其次，光綫必須根據腫瘤的深淺位置來調整作用時間的長短和光源能量，所以光敏劑在腫瘤中的激活反應，是直接影響PDT療效。

第三，是對正常細胞有毒性，雖然光敏劑在未有受光激活的情況下是無毒性，但要精準地將光綫只照射在腫瘤上，也有一定難度。萬一照射有偏差，隨時會錯殺正常細胞。

裝置細植入人體 降醫療支出

Sung II Park的團隊研發了一款AI無綫遙測裝置，能夠植入人體，並將光綫更直接地傳達至腫瘤位置，這不但優化了PDT的操作靈活性，也能提供長期PDT治療，降低癌症復發的機率。

AI無綫遙測裝置恍如一個微創平台，能實時監測腫瘤對PDT的反應，從而精準地調整光敏劑所需的光譜和激活的能量，增強PDT的功效。

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Sung II Park表示，裝置尺寸細小且具無綫連接，可對殘留的癌細胞作出最佳定位，減少對正常細胞錯發「光毒」的風險；加上裝置的能量需求極低，可以有效在人體長時間運行。

癌症治療對全球帶來巨大的經濟負擔，僅在2020年就有1,670億美元（約1.3萬億港元）相關支出，預計到2022年支出將達到2,060億美元（約1.6萬億港元），增長逾23%。

Sung II Park認為，應用AI無綫遙測裝置將有效降低癌症復發機率，從而減少癌症治療支出。

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記者：陳卓賢