【網絡安全】黑客藉英女王逝世網絡釣魚　製假紀念幣網站騙取個人訊息

▲ 卡巴斯基建議用戶仔細檢查所存取網店的URL，檢查URL是否以HTTPS和HTTP開頭，以表明連接是加密的。（法新社）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世後，不少人都推出以英女王命名的加密幣和NFT，吸引大眾購買作為致敬。但有防毒軟件公司指出，黑客正利用大眾對紀念英女王的同情心，進行各種網絡釣魚，獲取大量個人資料。

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防毒軟件公司卡巴斯基（Kaspersky）表示，有黑客製作虛假網站販賣與英女王相關的加密幣、NFT和T-Shirt，然後讓用戶輸入名稱、地址及銀行卡等數據資料，從而獲取大量個人訊息。

除卡巴斯基外，防毒軟件公司Bitdefender也提到在9月12日，出現了一波欺詐性信息，通過欺騙用戶建立「人工智能記憶板」（AI memory board）來紀念英女王，從而封存微軟（Microsoft）的登錄憑證書。當點擊該連結後，就會將用戶帶到一個虛假的微軟登陸頁面，並獲取他們的憑證。

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仔細檢查網店URL

為防範黑客攻擊，卡巴斯基建議用戶仔細檢查所存取網店的URL，檢查URL是否以HTTPS和HTTP開頭，以表明連接是加密的。用戶還可以啟用VPN，以確保他們在網上存取網站時流量是加密的。

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責任編輯：陳卓賢