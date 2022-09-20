▲ 【互聯互通】許正宇：10月將提交建議優化市場交易機制 冀提高人民幣計價股票的流通量及參與人幣產品意慾

財經事務及庫務局局長許正宇表示，推動人民幣國際化是香港金融發展的重中之重，當局將在10月向立法會財經事務委員會交代有關寬免市場莊家，就雙幣股票進行莊家活動及相聯套戥交易涉及的股票買 賣印花稅的立法建議，以鼓勵在香港發行及交易雙幣股票，並優化有關交易機制，預期有關建議將提高人民幣計價股票的流通量，有利於推動人民幣證券發行和交易，提升投資者參與人民幣股票交易櫃檯的意慾。

香港人民幣存款餘額逾9000億

許正宇指，香港的離岸人民幣業務一直處於領導地位，擁有全球最大的離岸人民幣資金池，截至今年7月，人民幣存款餘額為9,199億元人民幣，處理全球約75%離岸人民幣支付款額，當局會繼續與業界和內地當局探討進一步活化離岸人民幣生態圈的更多可能性，並不斷優化和擴闊兩地金融市場互聯互通機制，進一步提升香港離岸人民幣的基礎設施。

中港兩地監管機構亦於今年第一次在金融衍生工具領域引入互聯互通安排，宣布開展兩地利率互換市場互聯互通（互換通），讓兩地金融市場互聯互通的交易品種更為全面。許正宇稱，在相關準備工作完成後，互換通的「北向通」將會正式啓動，而「南向通」亦將在未來適時開展。

香港去年管理的資產規模達到35.5萬億港元，大約是GDP的12倍，其中65%資金來自非香港投資者。以資產管理規模計算，香港目前已經是亞洲區內第二大私募基金市場（管理超過1,900億美元）。許正宇指，現時正制訂立法建議，為單一家族辦公室管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬免，以推動香港發展家族辦公室業務。

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編輯：陳韻妍